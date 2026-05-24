Рейтинг@Mail.ru
ВС России применили "Орешник" для удара возмездия по Украине - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 24.05.2026 (обновлено: 11:51 24.05.2026)
ВС России применили "Орешник" для удара возмездия по Украине

МО: ВС РФ применили "Орешник" для удара возмездия по Украине

© REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Киевом
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удар возмездия по военным целям на Украине.
  • Армия запустила ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".
  • Все цели атаки достигнуты.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником", сообщило Минобороны.
«

"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" <...> по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — заявило ведомство.

Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Мендель сделала тревожное заявление из-за произошедшего в Киеве
08:54
Военные также применили крылатые ракетами воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА. Все цели атаки достигнуты, добавили в министерстве.
Сегодня ночью на всей Украине объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремели шесть серий взрывов, передавали местные СМИ. Звуки детонации слышали во многих других городах, включая Кропивницкий и Черкассы.
Новейшая российская ракета Орешник
Ракетный комплекс "Орешник"
27 января, 18:47
Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие студенты рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Возбуждено дело о теракте.
Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж
09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСтаробельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала