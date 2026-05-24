ВС России применили "Орешник" для удара возмездия по Украине

"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" <...> по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", — заявило ведомство.

Военные также применили крылатые ракетами воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА. Все цели атаки достигнуты, добавили в министерстве.

Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.