Сделка США и Ирана еще не полностью согласована, утверждает Трамп - РИА Новости, 24.05.2026
21:25 24.05.2026 (обновлено: 21:27 24.05.2026)
Сделка США и Ирана еще не полностью согласована, утверждает Трамп

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что сделка США и Ирана еще не полностью согласована.
  • Он заявил, что его потенциальная сделка с Тегераном будет отличаться от сделки, заключенной при Обаме.
  • Трамп подчеркнул, что не заключает плохих сделок.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Сделка США и Ирана еще не полностью согласована, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и надлежащая сделка, не такая, как та, которую заключил Обама, давшая Ирану огромные суммы наличных денег и ясный и открытый путь к ядерному оружию. Наша сделка - полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое. Она даже еще не полностью согласована", – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп также призвал "не слушать неудачников, которые критикуют то, о чем ничего не знают".
"В отличие от тех, кто был до меня и должен был решить эту проблему много лет назад, я не заключаю плохих сделок!" – заверил президент США.
Иран допустил выход из ДНЯО и прорыв морской блокады США
