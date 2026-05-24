Сделка США и Ирана еще не полностью согласована, утверждает Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Сделка США и Ирана еще не полностью согласована, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и надлежащая сделка, не такая, как та, которую заключил Обама, давшая Ирану огромные суммы наличных денег и ясный и открытый путь к ядерному оружию. Наша сделка - полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое. Она даже еще не полностью согласована", – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп также призвал "не слушать неудачников, которые критикуют то, о чем ничего не знают".
"В отличие от тех, кто был до меня и должен был решить эту проблему много лет назад, я не заключаю плохих сделок!" – заверил президент США.