Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям Авраама - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 24.05.2026
Трамп допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям Авраама

Трамп допустил, что Иран захочет присоединиться к Авраамским соглашениям

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем.
  • Он поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку и сотрудничество, которое будет усилено благодаря их присоединению к Авраамским соглашениям.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем.
В соцсети Truth Social президент США поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку и сотрудничество, "которое будет еще больше усилено и укреплено благодаря их присоединению к странам-участницам исторических Авраамских соглашений".
"Возможно, Исламская Республика Иран также захочет присоединиться", - написал он.
Трамп не объяснил, исходя из чего он сделал такой вывод.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название Авраамские мирные соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания сделки, заявил Трамп
Вчера, 17:16
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала