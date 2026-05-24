Трамп допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям Авраама

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем.
В соцсети Truth Social президент США поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку и сотрудничество, "которое будет еще больше усилено и укреплено благодаря их присоединению к странам-участницам исторических Авраамских соглашений".
"Возможно, Исламская Республика Иран также захочет присоединиться", - написал он.
Трамп не объяснил, исходя из чего он сделал такой вывод.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название Авраамские мирные соглашения.