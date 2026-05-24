17:16 24.05.2026 (обновлено: 17:53 24.05.2026)
США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания сделки, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания сделки, заявил Трамп.
  • По словам политика, диалог с Тегераном идет конструктивно.
  • Глава Белого дома уточнил, что дал указание переговорщикам не спешить, так как "время на стороне Штатов".
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая — РИА Новости. США продолжат блокаду иранских портов до подписания сделки, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано", — написал он в соцсети Truth Social.
По словам политика, диалог с Тегераном идет конструктивно. Он уточнил, что дал указание переговорщикам не спешить со сделкой, так как время на стороне Штатов.
"(США и Иран. — Прим. ред.) должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!" — добавил Трамп.

Как передавал Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию. Он предполагает продолжение перемирия. При этом ожидалось, что Штаты снимут блокаду с иранских портов. Кроме того, документ включает обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие.
Портал утверждает, что в течение двух месяцев Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, а Иран согласится разминировать маршрут. Переброшенные на Ближний Восток американские военные останутся там до завершения заключительной сделки.
Также сообщалось, что Белый дом отменит часть санкций, что позволит Тегерану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
Накануне Трамп заявил, что договоренности почти согласованы, стороны продолжают обсуждать детали и скоро объявят о них.
