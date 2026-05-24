НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.

"Переговоры идут упорядоченно и конструктивно, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили со сделкой, поскольку время на нашей стороне", – написал он в Truth Social.