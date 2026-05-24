07:49 24.05.2026 (обновлено: 07:56 24.05.2026)
Трамп: стрелявшего в Белый дом ликвидировали агенты Секретной службы США

© РИА Новости / Стрингер | Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома.
  • Лидер США также поблагодарил Секретную службу за проделанную работу.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подозреваемый в стрельбе у Белого дома в воскресенье был ликвидирован агентами Секретной службы.
"Стрелявший погиб после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома", - говорится в сообщении в соцсети Truth Social Трампа.
Лидер США также поблагодарил Секретную службу за проделанную работу.
Секретная служба США на запрос РИА Новости в воскресенье сообщила, что инцидент произошел у Белого дома около 01.00 мск, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. Правоохранители ответили стрельбой и смертельно ранили стрелявшего. Кроме того, ранение получил случайный прохожий.
Устроивший стрельбу у Белого дома считал себя Иисусом Христом, пишут СМИ
