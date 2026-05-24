Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подозреваемый в стрельбе у Белого дома в воскресенье был ликвидирован агентами Секретной службы.

Секретная служба США на запрос РИА Новости в воскресенье сообщила, что инцидент произошел у Белого дома около 01.00 мск, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. Правоохранители ответили стрельбой и смертельно ранили стрелявшего. Кроме того, ранение получил случайный прохожий.