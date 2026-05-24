В Белом доме рассказали о работе Трампа после стрельбы у здания

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает работать без остановки, несмотря на произошедший инцидент со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону Белого дома. Секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.