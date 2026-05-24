03:25 24.05.2026 (обновлено: 03:26 24.05.2026)
CNN: Трамп не пострадал при стрельбе у Белого дома

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Агенты секретной службы не пострадали при стрельбе у Белого дома, президента США Дональда Трампа инцидент также не затронул, сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.
"Сотрудники Секретной службы не получили ранений. Президент находился в Белом доме, и его это не затронуло", – сказали в эфире телеканала.
Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону Белого дома, Секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.
