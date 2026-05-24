МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу доложили о стрельбе у Белого дома, с американским лидером все в порядке, сообщила журналистка телеканала ABC Селина Ван со ссылкой на чиновника администрации.

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону резиденции американского президента, секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.