Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома, утверждает издание PBS.
Телеканал Fox News в воскресенье сообщил, что мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону Белого дома, секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника.
"Президент (находится - ред.) в безопасности", - говорится в публикации издания.