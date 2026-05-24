Иран допустил выход из ДНЯО и прорыв морской блокады США

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду, если США вторгнутся в Персидский залив или "совершат любую агрессию" в отношении Ормузского пролива, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
"Иран даст жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию в отношении Ормузского пролива и вторжение в Персидский залив, а также предпримет серьезные ответные меры, в том числе и прорыв морской блокады. Одним из стратегических альтернатив для Ирана… является возможность выхода из ДНЯО", - сказал Резаи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.