Иран допустил выход из ДНЯО и прорыв морской блокады США
17:55 24.05.2026 (обновлено: 18:03 24.05.2026)
Иран допустил выход из ДНЯО и прорыв морской блокады при вторжении США в залив

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае агрессии со стороны США.
  • Иран грозит прорывом морской блокады и жестким ответом на агрессию в отношении Ормузского пролива или Персидского залива.
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду, если США вторгнутся в Персидский залив или "совершат любую агрессию" в отношении Ормузского пролива, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
"Иран даст жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию в отношении Ормузского пролива и вторжение в Персидский залив, а также предпримет серьезные ответные меры, в том числе и прорыв морской блокады. Одним из стратегических альтернатив для Ирана… является возможность выхода из ДНЯО", - сказал Резаи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
В миреИранСШАТегеран (город)Персидский заливОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
