Иран допустил выход из ДНЯО и прорыв морской блокады США

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду, если США вторгнутся в Персидский залив или "совершат любую агрессию" в отношении Ормузского пролива, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.