Стубб высказался против открытия границы Финляндии с Россией

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб высказался против открытия границы с Россией, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на проведенное с ним интервью.
"Стубб заявляет, что граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии", - говорится в сообщении.
Доказательств того, что Россия якобы направляет мигрантов или беженцев в Финляндию, финский президент не привел.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих государств. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес Российской Федерации в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.