Стубб заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если бы ему предложили.
Ранее газета Helsingin Sanomat писала, что его кандидатуру обсуждают в ЕС.
"Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно", — сказал Стубб телерадиовещателю Yle.
Президент Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.