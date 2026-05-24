Рейтинг@Mail.ru
Стубб заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 24.05.2026 (обновлено: 16:57 24.05.2026)
Стубб заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Стубб не отказался бы от роли представителя ЕС на переговорах с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы от роли представителя Европы на переговорах с Россией.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если бы ему предложили.
Ранее газета Helsingin Sanomat писала, что его кандидатуру обсуждают в ЕС.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Финский политик назвал президента Стубба "ястребом"
20 мая, 04:04
"Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно", — сказал Стубб телерадиовещателю Yle.
Президент Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
14 мая, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаФинляндияЕвросоюзАлександер Стубб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала