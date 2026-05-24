Лантратова: в ЛНР многих погибших девочек похоронят в подвенечных платьях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многих девочек, погибших при атаке на колледж в Старобельске, будут хоронить в свадебных платьях.
- Яна Лантратова отметила, что этот район не видел ни разу столько погибших одновременно детей.
СТАРОБЕЛЬСК, 24 мая – РИА Новости. Многих девочек, погибших при атаке на колледж в Старобельске в ЛНР, будут хоронить в свадебных платьях, сообщила журналистам уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Знаете, что страшно, мне сказали, что многих девочек будут хоронить в подвенечном платье", - сказала Лантратова.
Она сказала, что этот район не видел ни разу столько погибших одновременно детей.