В Сергиевом Посаде возбудили дело после ссоры подростков с мужчиной

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту ссоры со стрельбой между подростками и мужчиной в подмосковном Сергиевом Посаде, в результате которой двоих несовершеннолетних госпитализировали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.