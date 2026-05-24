В Сергиевом Посаде возбудили дело после ссоры подростков с мужчиной

16:02 24.05.2026
В Сергиевом Посаде возбудили дело после ссоры со стрельбой подростков и мужчины

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
  • В Сергиевом Посаде произошла ссора со стрельбой между подростками и мужчиной.
  • Двое подростков 2008 и 2010 года рождения были госпитализированы после того, как мужчина выстрелил в их сторону из травматического пистолета.
  • По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту ссоры со стрельбой между подростками и мужчиной в подмосковном Сергиевом Посаде, в результате которой двоих несовершеннолетних госпитализировали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В воскресенье в подмосковном главке МВД России сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта жителя Сергиева Посада с тремя молодыми людьми, в ходе которого применялись травматический пистолет и пневматическое ружье. По данным следствия, двое подростков 2008 и 2010 года рождения были вооружены ножом и пневматическим пистолетом, они нанесли телесные повреждения мужчине 1992 года рождения.
"После чего мужчина, владея оружием на законных основаниях, выстрелил в сторону подростков, в связи с чем они были госпитализированы... По факту произошедших хулиганских действий следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - сообщила Врадий.
Врадий отметила, что следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, по результатам которых будет дана оценка всем обстоятельствам и действиям участников конфликта.
