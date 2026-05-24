В правительстве США призвали снизить накал после стрельбы у Белого дома
22:14 24.05.2026
В правительстве США призвали снизить накал после стрельбы у Белого дома

Джонсон: США нужно снизить накал в обществе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер палаты представителей США Майк Джонсон после стрельбы у Белого дома призвал "снизить накал" в Америке.
  • Джонсон отметил, что нельзя демонизировать другую сторону и ожидать, что это не спровоцирует людей на подобные действия.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон после стрельбы у Белого дома призвал "снизить накал" в Америке.
"Нам нужно снизить накал в этой стране, и я постоянно говорю своим коллегам-демократам: нельзя демонизировать другую сторону, называть нас нацистами, называть президента угрозой демократии и все такое и ожидать, что какие-то сумасшедшие люди не будут этим спровоцированы", – сказал он в эфире телеканала Fox News.
"У президента были три неудавшиеся попытки покушения... Я был с ним во время двух из трех. Это становится слишком обычным явлением, но мы понимаем риск", – добавил Джонсон.
Секретная служба США на запрос РИА Новости в воскресенье сообщила, что инцидент произошел у Белого дома около 01.00 мск, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. Правоохранители ответили стрельбой и смертельно ранили стрелявшего. Кроме того, ранение получил случайный прохожий.
