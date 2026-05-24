Проект меморандума с США включает отказ Ирана от создания ЯО, пишут СМИ
06:52 24.05.2026
Проект меморандума с США включает отказ Ирана от создания ЯО, пишут СМИ

Axios: меморандум c США предусматривает отказ Ирана от создания ядерного оружия

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
  • Проект меморандума о взаимопонимании может быть подписан между Вашингтоном и Тегераном.
  • Меморандум предусматривает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие.
  • Иран через посредников дал США устные обещания относительно уступок по приостановке обогащения урана и отказу от ядерного материала.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проект меморандума о взаимопонимании, который может быть подписан между Вашингтоном и Тегераном, предусматривает обязательства Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«
"Проект меморандума о взаимопонимании включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и выводе запасов высокообогащенного урана", - заявил порталу чиновник.
Как добавили порталу два источника, знакомые с ситуацией, Иран через посредников дал США "устные обещания" относительно масштаба уступок, на которые он готов пойти в отношении приостановки обогащения и отказа от ядерного материала.
