Устроивший стрельбу у Белого дома считал себя Иисусом Христом, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу у Белого дома 21-летний Насир Бест считал себя Иисусом Христом и ранее уже нарушал судебный запрет приближаться к резиденции американского лидера, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее Секретная служба США на запрос РИА Новости заявила, что у Белого дома около 01.00 мск воскресенья произошел инцидент, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. Правоохранители ответили стрельбой и смертельно ранили стрелявшего. Кроме того, ранение получил случайный прохожий.
"Хотя мотивы нападения пока не подтверждены, источники сообщили, что Бест страдал психическим расстройством и считал себя Иисусом Христом. Он уже был известен Секретной службе и ранее нарушал решение суда, запрещавшее ему приближаться к Белому дому", - пишет издание.
Также, по данным газеты, злоумышленник был вооружен револьвером и успел сделать лишь три выстрела, после чего был ликвидирован ответным огнем сотрудников федеральных ведомств, охраняющих резиденцию Дональда Трампа.
Это уже четвертый случай стрельбы, зафиксированный в центре Вашингтона за последние месяцы.