Оцепление вокруг Белого дома после стрельбы

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома имел проблемы с психикой, пишут СМИ

Fox News уточняет, что на данный момент правоохранительные органы не раскрыли данные о личности стрелявшего.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подозреваемый в совершении стрельбы у Белого дома в Вашингтоне имел проблемы с психическим здоровьем, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону Белого дома, Секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.

"Подозреваемый (в стрельбе - ред.) имел историю с проблемами с психическим здоровьем", - говорится в сообщении на сайте телеканала.