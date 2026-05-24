В Секретной службе высказались о работе Трампа из-за стрельбы у Белого дома

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Инцидент со стрельбой в районе Белого дома никак не повлиял на деятельность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и других охраняемых лиц, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости официальном заявлении директора по коммуникациям секретной службы США Энтони Гульельми.

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону Белого дома, секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.