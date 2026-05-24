В Секретной службе высказались о работе Трампа из-за стрельбы у Белого дома
03:58 24.05.2026 (обновлено: 04:15 24.05.2026)
В Секретной службе высказались о работе Трампа из-за стрельбы у Белого дома

Стрельба у Белого дома не повлияла на работу Трампа и его администрации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инцидент со стрельбой в районе Белого дома никак не повлиял на деятельность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорится в заявлении директора по коммуникациям секретной службы США Энтони Гульельми.
  • Инцидент также не повлиял на работу администрации.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Инцидент со стрельбой в районе Белого дома никак не повлиял на деятельность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и других охраняемых лиц, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости официальном заявлении директора по коммуникациям секретной службы США Энтони Гульельми.
Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону Белого дома, секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.
"Во время инцидента президент находился в Белом доме, однако происшествие не повлияло на безопасность охраняемых лиц и работу администрации", - говорится в заявлении ведомства.
