03:45 24.05.2026
Южная сторона Белого дома остается открытой

Южная сторона Белого дома остается открытой, снайперов на крыше резиденции нет

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение с южной стороны Белого дома остается открытым.
  • Пешеходы и автомобили следуют в обоих направлениях проспекта Конституции, расположенного у южной ограды резиденции.
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Движение с южной стороны Белого дома остается открытым, снайперов на крыше резиденции президента США не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Пешеходы и автомобили следуют в обоих направлениях проспекта Конституции, расположенного у южной ограды резиденции. Кордонов сил правопорядка не замечено.
На крыше Белого дома также никого не наблюдается.
Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. Агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы передало, что подозреваемый ранен и доставлен в больницу. Телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что предполагаемый злоумышленник скончался в больнице.
