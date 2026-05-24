Подозреваемый в стрельбе у Белого дома открыл огонь у КПП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемый в стрельбе у Белого дома открыл огонь по силовикам.
- Стрельба произошла у контрольно-пропускного пункта возле Белого дома.
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у Белого дома открыл огонь по правоохранителям, когда подошел к контрольно-пропускному пункту, утверждает Рейтер со ссылкой на неназванных силовиков.
"Подозреваемый подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл огонь по офицерам", – говорится в материале СМИ.