ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Секретная служба нейтрализовала мужчину, открывшего огонь у Белого дома, передает телеканал Fox News.
"Он трижды выстрелил в сторону Белого дома, и сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь. Мы не знаем, сколько выстрелов сделали они, и, по всей видимости, они нейтрализовали (его. — Прим. ред.). <...> В какой-то момент этой перестрелки пуля попала в гражданского, находившегося на улице, и мы сейчас не знаем, в каком состоянии он", — говорится в эфире.
Как утверждает телеканал CNN, подозреваемого госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.
Корреспондент РИА Новости уточнил, что к месту событий стянули полицию и отряды нацгвардии. На 17-й улице в центре Вашингтона перекрыли движение. В сторону, где произошла стрельба, не пропускают даже пешеходов.
По данным канала PBS, президент США Дональд Трамп находится в безопасности.
Ранее несколько журналистов сообщили о стрельбе у Белого дома. Их эвакуировали в зал для пресс-брифингов, а в самом здании администрации ввели режим изоляции. Как утверждали некоторые из журналистов, инцидент произошел в непосредственной близости от Белого дома, при этом насчитывалось до 30 выстрелов.