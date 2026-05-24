Журналистка опубликовала видео с места стрельбы у Белого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Журналистка ABC News Селина Ван опубликовала видео с территории Белого дома, на записи которого слышна серия выстрелов.
"Я как раз снимала на свой iPhone видеоролик с Северной лужайки Белого дома, когда мы услышали выстрелы", – написала она в соцсети Х.
Публикацию она сопроводила видео с места происшествия, на котором раздаются звуки стрельбы.
За несколько минут до этого журналистка NBC Джули Циркин написала в той же соцсети, что было порядка 20-30 выстрелов.
Сотрудники службы безопасности велели прессе проследовать в зал для брифингов.