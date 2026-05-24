Рейтинг@Mail.ru
Евгений Солнцев проинспектировал ремонт подшефной Оренбуржью школы в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
22:27 24.05.2026
Евгений Солнцев проинспектировал ремонт подшефной Оренбуржью школы в ЛНР

Солнцев проинспектировал ремонт подшефной Оренбуржью школы в Перевальске в ЛНР

© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской областиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев проинспектировал ремонт школы в луганском Перевальске, над которым шефствует регион.
Оренбургская область шефствует над луганским Перевальском.
Евгений Солнцев на платформе "Макс" сообщил, что 25-я школа в поселке городского типа Центральном Перевальского округа ЛНР уже в третий раз получает ущерб от рук ВСУ, от их циничных преступлений против мирных жителей.
В феврале образовательное учреждение снова подверглось атаке. Были выбиты все окна, повреждены кровля, внутренняя отделка и даже электрика, сказал губернатор Оренбургской области.
"Чтобы как можно быстрее дети смогли приступить к учебе, мы как регион-шеф оперативно отправили на помощь наших строителей. Сегодня на объекте трудятся 13 человек. Уже практически завершены все работы по кровле. Заменены окна. Идет чистовая отделка помещений. Лично проверил, насколько эффективно выполняются работы", - сказал руководитель региона.
Он подчеркнул, что Оренбургская область сделает все возможное, чтобы к 1 сентября дети смогли зайти в обновленные классы.
"В населенном пункте в последний раз пострадали не только социальные объекты, но и порядка 200 жилых домов. Здесь наши специалисты тоже оперативно включились в работу. "Своих не бросаем" – этот девиз должен стать ориентиром для каждого", - добавил Евгений Солнцев.
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 131 проект из Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 131 проект из Оренбуржья
18 мая, 18:05
 
Оренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала