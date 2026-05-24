Евгений Солнцев проинспектировал ремонт подшефной Оренбуржью школы в ЛНР

УФА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев проинспектировал ремонт школы в луганском Перевальске, над которым шефствует регион.

Евгений Солнцев на платформе "Макс" сообщил, что 25-я школа в поселке городского типа Центральном Перевальского округа ЛНР уже в третий раз получает ущерб от рук ВСУ, от их циничных преступлений против мирных жителей.

В феврале образовательное учреждение снова подверглось атаке. Были выбиты все окна, повреждены кровля, внутренняя отделка и даже электрика, сказал губернатор Оренбургской области.

"Чтобы как можно быстрее дети смогли приступить к учебе, мы как регион-шеф оперативно отправили на помощь наших строителей. Сегодня на объекте трудятся 13 человек. Уже практически завершены все работы по кровле. Заменены окна. Идет чистовая отделка помещений. Лично проверил, насколько эффективно выполняются работы", - сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что Оренбургская область сделает все возможное, чтобы к 1 сентября дети смогли зайти в обновленные классы.