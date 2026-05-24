Договариваться с Пашиняном невозможно, заявила Симоньян

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Договариваться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном невозможно, он еще в 2018 году пришел к власти на антироссийских лозунгах, убеждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.