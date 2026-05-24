Договариваться с Пашиняном невозможно, заявила Симоньян - РИА Новости, 24.05.2026
23:37 24.05.2026
Договариваться с Пашиняном невозможно, заявила Симоньян

© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что договариваться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном невозможно.
  • Симоньян убеждена, что Пашинян пришел к власти в 2018 году на антироссийских лозунгах.
  • Симоньян добавила, что с тех пор называет Пашиняна «эфенди».
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Договариваться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном невозможно, он еще в 2018 году пришел к власти на антироссийских лозунгах, убеждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Это же было ясно еще в 2018 году. В 2018 году было понятно, что он пришел к власти на антироссийских лозунгах, что договариваться с ним невозможно, что он просто ждет, пока он передоговорится покрупнее, повыгоднее", - передает слова Симоньян ИС "Вести".
она добавила, что с тех пор называет Пашиняна "эфенди" - это вежливое обращение к турку.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
