23:35 24.05.2026
Симоньян объяснила, почему некоторые журналисты не поехали в Старобельск

© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналисты телеканалов Би-би-си и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске.
  • Украинские дроны нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
  • Сюжеты из Старобельска собирают сотни миллионов просмотров в Китае.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Журналисты телеканалов Би-би-си и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступлений ВСУ, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Украинские дроны ночью в пятницу нанесли удар по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
"BBC отказалось ехать, CNN сообщило, что они в отпуске - московское бюро CNN. Даже, к сожалению, из арабского мира некоторые журналисты, которым было предложено ехать, отказались. Потому что зачем в это вмешиваться - наша хата с краю, я ничего не знаю. Люди предпочитают не знать", - передает слова Симоньян ИС "Вести".
Она отметила, что в Китае сюжеты из Старобельска собирают сотни миллионов просмотров.
В миреСтаробельскКитайМаргарита СимоньянБи-би-сиВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
