Бойцы "Севера" сбили более 90 коптеров ВСУ под Харьковом в мае

БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области с начала мая, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".
По его словам, дроны противника применялись для разведки и корректировки, а также представляли угрозу при оснащении системами сброса.
"Операторы беспилотных систем, расчетов стрелков постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала мая", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что при обнаружении коптеров над позициями расчеты стрелков постов воздушного наблюдения открывали огонь из штатного вооружения с тепловыми и коллиматорными прицелами.
Кроме того, как рассказал "Карта", для вывода из строя разведывательных БПЛА задействовались и аналогичные коптеры со сбросом - к ним крепили сетку или "гарпун", которыми в полете повреждали лопасти вражеского дрона. Он добавил, что уничтожение таких аппаратов лишает ВСУ "глаз" в небе и снижает возможности по наведению и корректировке артиллерии.
22 июня 2022, 17:18