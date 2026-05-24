Бойцы "Севера" сбили более 90 коптеров ВСУ под Харьковом в мае

БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области с начала мая, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".

По его словам, дроны противника применялись для разведки и корректировки, а также представляли угрозу при оснащении системами сброса.

"Операторы беспилотных систем, расчетов стрелков постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала мая", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что при обнаружении коптеров над позициями расчеты стрелков постов воздушного наблюдения открывали огонь из штатного вооружения с тепловыми и коллиматорными прицелами.