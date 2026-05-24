Специальная военная операция на Украине
 
08:07 24.05.2026
Бойцы "Севера" сбили более 90 коптеров ВСУ под Харьковом в мае

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области с начала мая.
  • Для вывода из строя разведывательных БПЛА использовались коптеры со сбросом, к которым крепили сетку или "гарпун" для повреждения лопастей вражеского дрона.
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области с начала мая, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".
По его словам, дроны противника применялись для разведки и корректировки, а также представляли угрозу при оснащении системами сброса.
"Операторы беспилотных систем, расчетов стрелков постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала мая", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что при обнаружении коптеров над позициями расчеты стрелков постов воздушного наблюдения открывали огонь из штатного вооружения с тепловыми и коллиматорными прицелами.
Кроме того, как рассказал "Карта", для вывода из строя разведывательных БПЛА задействовались и аналогичные коптеры со сбросом - к ним крепили сетку или "гарпун", которыми в полете повреждали лопасти вражеского дрона. Он добавил, что уничтожение таких аппаратов лишает ВСУ "глаз" в небе и снижает возможности по наведению и корректировке артиллерии.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
