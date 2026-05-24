При беспорядках в Белграде задержали 23 человека

БЕЛГРАД, 24 мая — РИА Новости. Полиция задержала более двадцати человека при беспорядках с нападениями на силовиков в Белграде, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
"Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти", — привела его слова пресс-служба ведомства.
Среди сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие, но их число не уточняется. Также неизвестны цели насильственных действий демонстрантов.
«
"Дачич самым решительным образом осудил нападение на сотрудников полиции, которые произошли на улицах Белграда после собрания на площади Славия и добавил, что ситуация сейчас стабильная, и что полиция восстановила мир и порядок", — рассказали в МВД Сербии.
В субботу вечером после протеста студентов и сторонников оппозиции на площади Славия в Белграде некоторые участники отправились к лагерю сторонников президент Александра Вучича в Пионерском парке. Они стали забрасывать кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, а также подожгли мусорные баки.
Правоохранительные органы применили физическую силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов к зданию юрфака на бульваре Короля Александра, усилив оцепление в районе парламента.
По данным директора полиции Драгана Васильевича, на митинге в Белграде присутствовали 34,3 тысячи человек, но не все из них участвовали в акции.
Протесты сербских студентов и оппозиции начались осенью 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Обстановка в городах обострилась в середине августа 2025-го, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы. Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.
