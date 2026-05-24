При беспорядках в Белграде задержали 23 человека
00:56 24.05.2026 (обновлено: 08:56 24.05.2026)
При беспорядках в Белграде задержали 23 человека

БЕЛГРАД, 24 мая — РИА Новости. Полиция задержала более двадцати человека при беспорядках с нападениями на силовиков в Белграде, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
"Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти", — привела его слова пресс-служба ведомства.
Среди сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие, но их число не уточняется. Также неизвестны цели насильственных действий демонстрантов.
"Дачич самым решительным образом осудил нападение на сотрудников полиции, которые произошли на улицах Белграда после собрания на площади Славия и добавил, что ситуация сейчас стабильная, и что полиция восстановила мир и порядок", — рассказали в МВД Сербии.

В субботу вечером после протеста студентов и сторонников оппозиции на площади Славия в Белграде некоторые участники отправились к лагерю сторонников президент Александра Вучича в Пионерском парке. Они стали забрасывать кордон полиции пиротехникой, бутылками и другими предметами, а также подожгли мусорные баки.
Правоохранительные органы применили физическую силу и слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов к зданию юрфака на бульваре Короля Александра, усилив оцепление в районе парламента.
По данным директора полиции Драгана Васильевича, на митинге в Белграде присутствовали 34,3 тысячи человек, но не все из них участвовали в акции.
Протесты сербских студентов и оппозиции начались осенью 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Обстановка в городах обострилась в середине августа 2025-го, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы. Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.
