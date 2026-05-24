РЖД запустят турпоезд на МЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК).
- В 2027 году РЖД планируют увеличить количество туристических поездов до 131.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости.
РЖД сообщили, что в 2027 году увеличат количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих в этом году.
Среди новых маршрутов на следующий год, в частности, есть с названием "Огни Москвы". РЖД писали, что это вечерний круговой маршрут по МЦК. Других деталей пока не раскрыто. В РЖД РИА Новости сообщили, что подробности будут позднее.
Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.