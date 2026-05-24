РЖД запустят турпоезд на МЦК

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости.

Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.