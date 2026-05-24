Рейтинг@Mail.ru
РЖД запустят турпоезд на МЦК - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:19 24.05.2026
РЖД запустят турпоезд на МЦК

РИА Новости: РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце

© РИА Новости / Валерий МельниковНа перроне станции "Шелепиха" Малого кольца Московской железной дороги
На перроне станции Шелепиха Малого кольца Московской железной дороги - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
На перроне станции "Шелепиха" Малого кольца Московской железной дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК).
  • В 2027 году РЖД планируют увеличить количество туристических поездов до 131.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости.
РЖД сообщили, что в 2027 году увеличат количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих в этом году.
Среди новых маршрутов на следующий год, в частности, есть с названием "Огни Москвы". РЖД писали, что это вечерний круговой маршрут по МЦК. Других деталей пока не раскрыто. В РЖД РИА Новости сообщили, что подробности будут позднее.
Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Тынде - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Отпуск под стук колес: новые маршруты лета и цены на железнодорожные круизы
2 апреля, 08:00
 
ТуризмРЖДМосковское центральное кольцо (МЦК)РоссияМоскваТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала