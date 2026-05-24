Рубио не раскрыл, будет ли баллотироваться на президентских выборах США

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался раскрыть, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2028 года, заверив, что счастлив в нынешней должности.

"Это замечательная работа. Не могу представить, что в американской политике есть работа лучше этой. Так что я очень счастлив выполнять эту работу", - констатировал он.