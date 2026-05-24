22:01 24.05.2026
Рубио не раскрыл, будет ли баллотироваться на президентских выборах США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио отказался раскрывать, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2028 года.
  • Марко Рубио заявил, что он счастлив в должности госсекретаря и не может представить лучшей работы в американской политике.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался раскрыть, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2028 года, заверив, что счастлив в нынешней должности.
"На это я не отвечаю", – сказал Рубио в интервью India Today в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, он очень счастлив быть госсекретарем.
"Это замечательная работа. Не могу представить, что в американской политике есть работа лучше этой. Так что я очень счастлив выполнять эту работу", - констатировал он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
