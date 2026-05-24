21:32 24.05.2026
Рубио пообещал Ирану "выгоду" от сделки с США

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио пообещал Ирану "выгоду", если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Открыть проливы, провести серьезные переговоры и достичь результата, при котором у них никогда не будет ядерного оружия, при котором вопросы обогащения и вопросы высокообогащенного урана будут урегулированы. И в обмен они получат выгоды за то, что сделают это", - сказал Рубио в интервью India Today.
Он не раскрыл, о каких выгодах может идти речь. Газета New York Times при этом сообщала, что возможная сделка может позволить разморозить замороженные за рубежом иранские активы на сумму 25 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания сделки, заявил Трамп
