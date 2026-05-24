Рубио пообещал Ирану "выгоду" от сделки с США

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио пообещал Ирану "выгоду", если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Открыть проливы, провести серьезные переговоры и достичь результата, при котором у них никогда не будет ядерного оружия, при котором вопросы обогащения и вопросы высокообогащенного урана будут урегулированы. И в обмен они получат выгоды за то, что сделают это", - сказал Рубио в интервью India Today.
Он не раскрыл, о каких выгодах может идти речь. Газета New York Times при этом сообщала, что возможная сделка может позволить разморозить замороженные за рубежом иранские активы на сумму 25 миллиардов долларов.