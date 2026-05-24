Рейтинг@Mail.ru
Рубио анонсировал "хорошие новости" по поводу Ормуза в ближайшие часы - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 24.05.2026 (обновлено: 11:04 24.05.2026)
Рубио анонсировал "хорошие новости" по поводу Ормуза в ближайшие часы

Рубио анонсировал "хорошие новости" по поводу Ормуза в ближайшие несколько часов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном.
  • Рубио анонсировал возможность «хороших новостей» по поводу Ормузского пролива в ближайшие часы.
  • Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном и возможности "хороших новостей" по поводу Ормузского пролива в ближайшие часы.
"Мы предпочитаем решать вопрос (ядерной программы Ирана - ред.) дипломатическими средствами... Я считаю, что мы добились некоторого прогресса... Есть вероятность, что в ближайшие несколько часов мир услышит некоторые хорошие новости, по меньшей мере по поводу проливов и процесса, который в конечном счете приведет нас туда, куда хочет президент (США Дональд Трамп - ред.)", - сказал Рубио на пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, трансляция которой велась на странице главы индийского МИД в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
СМИ: боевые действия между США и Ираном окончатся "на всех фронтах"
10:22
 
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала