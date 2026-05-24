Рубио анонсировал "хорошие новости" по поводу Ормуза в ближайшие часы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном и возможности "хороших новостей" по поводу Ормузского пролива в ближайшие часы.
"Мы предпочитаем решать вопрос (ядерной программы Ирана - ред.) дипломатическими средствами... Я считаю, что мы добились некоторого прогресса... Есть вероятность, что в ближайшие несколько часов мир услышит некоторые хорошие новости, по меньшей мере по поводу проливов и процесса, который в конечном счете приведет нас туда, куда хочет президент (США Дональд Трамп - ред.)", - сказал Рубио на пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, трансляция которой велась на странице главы индийского МИД в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.