Россия и Белоруссия продолжат проводить акции памяти узников Маутхаузена

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия, несмотря на позицию руководства Маутхаузен, не приглашающих представителей двух стран на памятные мероприятия, продолжат проводить свои акции памяти, заявили РИА Новости в МИД России.

"Российские дипломаты вместе с белорусскими друзьями достойно проводили и будут проводить свои акции в память обо всех узниках концлагеря Маутхаузен", - сказали в министерстве.

Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи людей.