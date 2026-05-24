Россия и Белоруссия продолжат проводить акции памяти узников Маутхаузена
00:47 24.05.2026
Россия и Белоруссия продолжат проводить акции памяти узников Маутхаузена

Памятник "Жертвам фашизма" на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии
Памятник "Жертвам фашизма" на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия продолжат проводить акции памяти узников Маутхаузена, несмотря на позицию руководства мемориала.
  • Посол Белоруссии направил открытое письмо в Международный комитет Маутхаузен в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала.
  • В концлагере Маутхаузен погибли более ста тысяч узников, в том числе 32 180 советских граждан.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия, несмотря на позицию руководства Маутхаузен, не приглашающих представителей двух стран на памятные мероприятия, продолжат проводить свои акции памяти, заявили РИА Новости в МИД России.
"Российские дипломаты вместе с белорусскими друзьями достойно проводили и будут проводить свои акции в память обо всех узниках концлагеря Маутхаузен", - сказали в министерстве.
Ранее посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил председателю и членам правления Международного комитета Маутхаузен открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи людей.
