РКН не вводил ограничения в отношении нейросети Deepseek

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не вводил ограничения в отношении нейросети Deepseek и не получал соответствующих решений уполномоченных органов, сообщили в ведомстве.
Ранее в воскресенье ряд Telegram-каналов написал, что Deepseek перестал работать у россиян без VPN.
"Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek", - сообщили в ведомстве.