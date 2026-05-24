СМИ рассказали о разговоре Макрона и Лукашенко

ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предостерег Минск от вовлечения в конфликт на Украине и призвал его работать над улучшением отношений между Белоруссией и Европой, сообщил в воскресенье телеканал TF1 со ссылкой на окружение французского лидера.
"(Макрон – ред.) подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой", - приводит телеканал слова источника в окружении Макрона.