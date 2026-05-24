СМИ рассказали о разговоре Макрона и Лукашенко
19:09 24.05.2026
СМИ рассказали о разговоре Макрона и Лукашенко

TF1: Макрон предостерег Лукашенко от вовлечения в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.
  • Президент Франции предостерег Белоруссию от вовлечения в конфликт на Украине.
  • Макрон призвал Лукашенко работать над улучшением отношений между Минском и ЕС.
ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предостерег Минск от вовлечения в конфликт на Украине и призвал его работать над улучшением отношений между Белоруссией и Европой, сообщил в воскресенье телеканал TF1 со ссылкой на окружение французского лидера.
"(Макрон – ред.) подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой", - приводит телеканал слова источника в окружении Макрона.
В воскресенье президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили региональные проблемы и отношения Минска с ЕС и Францией в частности. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
В миреБелоруссияФранцияМинскЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
