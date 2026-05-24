В Минздраве рассказали, какой вид рака постепенно молодеет

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Рак предстательной железы постепенно молодеет, сообщил РИА Новости главный уролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь.
"Отдельный вопрос - раннее выявление рака предстательной железы. Сегодня мы видим, что это заболевание постепенно "молодеет", поэтому своевременная диагностика становится все более важной", - сказал Пушкарь.
Он порекомендовал мужчинам после 40 лет хотя бы один раз пройти профилактический осмотр у уролога, чтобы оценить факторы риска, семейный анамнез и определить оптимальную частоту дальнейшего наблюдения.
