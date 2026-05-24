ПВО сбила 33 украинских дрона над российскими регионами за 12 часов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов уничтожили 33 украинских беспилотника над тремя областями России, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать четвертого мая с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.