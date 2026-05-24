Силы ПВО за ночь уничтожили 33 дрона ВСУ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь уничтожили более тридцати дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"В период с 20:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы поразили БПЛА в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском крае и Крыму.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
