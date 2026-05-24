Силы ПВО за ночь уничтожили 33 дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 24.05.2026 (обновлено: 09:33 24.05.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 33 дрона ВСУ

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских дрона

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
  • Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника.
  • Дроны перехватили над несколькими российскими регионами.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь уничтожили более тридцати дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"В период с 20:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы поразили БПЛА в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, Краснодарском крае и Крыму.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
