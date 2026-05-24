Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства.

Встреча проходит в день празднования в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – православных просветителей, которые создали славянскую азбуку в IX веке. Это также является днем тезоименитства Патриарха Кирилла

"Хочу поздравить вас с днем вашего тезоименитства, с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла", - сказал Путин и преподнес патриарху Кириллу букет белых роз.

Глава государства отметил, что равноапостольный Кирилл, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но его не случайно называли философом.

"Он был человек очень глубокий, образованный. Ваше святейшество, и сегодня нам нужны ваш опыт строительства межцерковных отношений", - сказал Путин.

Президент также отметил, что для России важно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа.