09:08 24.05.2026 (обновлено: 09:21 24.05.2026)
Саммит Россия — Африка наметит перспективы сотрудничества, уверен Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выразил уверенность в том, что третий саммит Россия — Африка позволит наметить новые перспективы развития сотрудничества.
  • Третий саммит Россия — Африка состоится в октябре в Москве.
  • Путин отметил, что будет рад видеть африканских лидеров в Москве.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что что третий саммит Россия – Африка, который состоится в октябре в Москве, позволит наметить новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества РФ и африканских партнеров.
Соответствующая телеграмма, адресованная главам государств и правительств континента по случаю Дня Африки, опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что третий саммит РоссияАфрика, который состоится в октябре в Москве, позволит наметить новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и африканскими партнерами на различных направлениях", - говорится в тексте телеграммы.
Путин отметил, что будет рад видеть африканских лидеров в Москве.
"Искренне желаю всем вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а вашим согражданам – мира и благополучия", - заключил президент.
