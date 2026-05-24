Россия придает большое значение упрочению связей с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2026
09:07 24.05.2026 (обновлено: 09:45 24.05.2026)
Россия придает большое значение упрочению связей с Африкой, заявил Путин

Путин: РФ придает большое значение упрочению дружественных связей с Африкой

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва будет развивать сотрудничество с Африкой, заявил Владимир Путин.
"Российская Федерация придает большое значение упрочению традиционно дружественных связей с африканскими государствами", — говорится в телеграмме по случаю Дня Африки.

Президент подчеркнул, что третий совместный саммит, который состоится в октябре в Москве, позволит наметить новые перспективы взаимодействия.
По его словам, африканские государства и Россию объединяет стремление построить справедливый многополярный мир. В его основе должны лечь равенство, верховенство международного права, свобода от любых форм дискриминации и диктата.
Путин добавил, что страны континента достигли впечатляющих успехов в экономике и социальной сфере, играют все более значимую роль в мировой политике.
День Африки отмечают ежегодно 25 мая. Праздник посвящен годовщине основания ОАЕ в 1963 году. Эта организация стала предшественницей Африканского союза, учрежденного в 2002-м.
