Россия придает большое значение упрочению связей с Африкой, заявил Путин.

"Российская Федерация придает большое значение упрочению традиционно дружественных связей с африканскими государствами", — говорится в телеграмме по случаю Дня Африки.

Президент подчеркнул, что третий совместный саммит, который состоится в октябре в Москве, позволит наметить новые перспективы взаимодействия.

По его словам, африканские государства и Россию объединяет стремление построить справедливый многополярный мир. В его основе должны лечь равенство, верховенство международного права, свобода от любых форм дискриминации и диктата.