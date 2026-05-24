СМИ: газовоз прошел Ормуз и направился в Индию впервые с начала конфликта
14:35 24.05.2026
СМИ: газовоз прошел Ормуз и направился в Индию впервые с начала конфликта

Bloomberg: газовоз прошел Ормуз и направился в Индию впервые с начала конфликта

© REUTERS / Majid-AsgaripourСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер со сжиженным природным газом покинул Ормузский пролив и направился в Индию — это первая поставка в эту страну из Персидского залива с начала конфликта на Ближнем Востоке.
  • Судно Al Hamra компании Adnoc Logistics & Services загрузилось на экспортном заводе национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) на острове Дас.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Танкер со сжиженным природным газом покинул Ормузский пролив, направившись в Индию, впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные по отслеживанию судов.
"Танкер со сжиженным природным газом, перевозящий груз для Индии, покинул Ормузский пролив, и это первый случай поставки для этой страны из Персидского залива с момента начала войны в Иране несколько месяцев назад... В последние сутки было зафиксировано, что танкер Al Hamra компании Adnoc Logistics & Services с грузом направляется к западу Индии", - говорится в публикации.
Согласно материалу агентства, судно перестало подавать сигнал 19 апреля, но в то время оно было пустым и простаивало у восточного входа в Ормузский пролив. В публикации со ссылкой на данные аналитической компании Kpler говорится, что после этого танкер загрузился на экспортном заводе национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) на острове Дас.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
В миреОрмузский проливИндияПерсидский заливKplerВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
