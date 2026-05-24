Жизни белоруса, раненного польскими полицейскими, ничего не угрожает

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Жизни белоруса, раненного польскими полицейскими из огнестрельного оружия, уже ничего не угрожает, но впереди его ждут несколько операций и месяцы лечения, сообщили в эфире телеканала " Беларусь 1 ".

Белоруссии. Милиция Гродненской области сообщила в понедельник, что 60-летний житель региона получил огнестрельные ранения, находясь в Польше , и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что в Минске рассчитывают на объективное расследование инцидента, привлечение виновных к ответственности. Польские полицейские безосновательно расстреляли машину белорусского гражданина, в автомобиле 29 пулевых отверстий, ведется расследование, сообщал СК

В эфире телеканала рассказали, что четверо белорусов возвращались из Германии на только что купленных автомобилях, когда поздно вечером в их колонну начали пытаться вклиниться тонированные автомобили, не обозначенные как полиция. Когда белорусы остановились на парковке, из этих автомобилей без предупреждений о намерениях выскочили вооруженные люди в гражданской одежде. Один белорус был ранен в щеку и ноги, одного выволокли из машины и сразу надели наручники. Двое белорусов попытались уехать, но не смогли.

"Это был для меня шок… Остановились на парковке, и в этот момент они налетают без ничего - без мигалок, без формы… Я думал, это бандиты... Я сидел в луже крови, им было все равно. Одели наручники, посадили возле машины", - сообщил журналистам телеканала пострадавший белорус Александр, когда его состояние стабилизировалось.

В эфире телеканала показали кадры находящегося на польской штрафстоянке автомобиля, на котором видны отверстия от пуль, однако все четыре колеса целые. Пострадавший мужчина рассказал, что до приезда местных медиков он просидел на земле в луже крови, полицейские не пытались ему как-то помочь, обыскивали его и автомобиль, но ничего запрещенного не нашли. Потом мужчину отвезли в местную больницу, где пули извлекли, а раны халатно зашили вопреки протоколам лечения в случаях огнестрельных ранений. Затем его выписали, отвезли на допрос, добирался он в Белоруссию уже при помощи знакомых.

Сообщается, что в итоге у мужчины развилась инфекция в ноге, в Белоруссии он был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, с большой кровопотерей и угрозой жизни. Белоруса доставили из Слонима на реанимобиле в Минск. Уточняется, что мужчина перенес пять многочасовых операций: сдавливание нерва вызвало риск того, что он не сможет пользоваться ногой полноценно.

"Миновала угроза жизни данному пациенту (раненому - ред.), но в любом случае пациент еще должен оставаться под контролем. Необходимый объем оказания медицинской помощи… ему будет оказываться и дальше", - сказала в эфире телеканала первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан.

Она подчеркнула, что пока о выписке говорить преждевременно.

"Думаю, что еще несколько месяцев пациент будет находиться в поле нашего зрения", - подчеркнула первый замминистра.

В эфире телеканала заявили, что благодаря оказанной в Белоруссии медицинской помощи нога мужчины была спасена, сейчас "речь о восстановлении ее функционала".

"Предстоит еще не одна операция - пациенту переместят мышцы и сухожилия из задней поверхности голени на переднюю, чтобы он смог сгибать и разгибать ногу", - сказали в эфире.

Сам Александр рассказал, что в Польше его привезли к прокурору прямо в больничной одежде и отвезли на стоянку.

"Прокурор сказал, что я полностью невиновен… будет проводиться следствие для наказания тех, кто применил оружие… Платить за лечение будет польская полиция. Как я понял, для них был идеальный вариант, чтобы я уехал", - предположил он.

По информации телеканала, в Польше Александр заплатил залог за освобождение - 7 тысяч злотых (более 1,9 тысячи долларов). Все четверо белорусов были отпущены и спокойно покинули территорию Польши.