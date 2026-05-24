США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней, пишет Axios

06:37 24.05.2026 (обновлено: 09:28 24.05.2026)
Axios: США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней

Скоростные катера КСИР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней.
  • Документ предполагает продление перемирия, разминирование Ормузского пролива, возможное снятие блокады с иранских портов и отмену некоторых санкций со стороны США.
  • В соглашение войдут обязательства исламской республики не создавать ядерное оружие и прекращение конфликта между Израилем и "Хезболлой".
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. США и Иран могут заключить меморандум о взаимопонимании на 60 дней, пишет портал Axios.
"Обе стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, и Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов", — говорится в сообщении со ссылкой на американского чиновника.
Соглашение также предполагает продление перемирия на 60 дней, но переброшенные на Ближний Восток силы ВС США останутся там до заключительной сделки с ИРИ
При этом ожидается, что Вашингтон снимет блокаду с иранских портов и отменит некоторые санкции, что позволит Тегерану свободно продавать нефть. По данным источника портала, американцы готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта сделки.
Кроме того, документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие. В проект вошло прекращение вооруженного конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренности с ИРИ почти согласованы. По его словам, стороны продолжают обсуждать окончательные детали и объявят о них в ближайшее время.
