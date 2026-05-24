"Такая тупица!" Истерика Каллас после удара "Орешником" шокировала Запад
15:05 24.05.2026 (обновлено: 17:32 24.05.2026)

"Такая тупица!" Истерика Каллас после удара "Орешником" шокировала Запад

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают реакцию главы евродипломатии Каи Каллас на российский удар возмездия по целям на Украине.
Ранее сегодня Каллас заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после ночного удара возмездия.
"Это твоя ответственность, ты, безумная русофобка и поджигательница войны!" — написал пользователь.

"Чего вы ожидали после того, как Украина разбомбила колледж в Луганске?" — отметил другой комментатор.
"Стратегия в отношении Европы: поставить такую ​​тупицу, как она, на должность, позволяющую ей просто комментировать ситуацию, не понимая, что происходит, с целью отвлечения внимания от реального положения дел", — обрушился с критикой третий.

"Их было 21— подростки, убитые режимом Зеленского в общежитии ночью. Ответный удар мог быть ядерным, но Путин решил по-другому", — добавил еще один.

"Мне кажется, госпожа Каллас совсем оторвалась от реальности. Украинская армия проигрывает на всех фронтах и ​​пытается отвлечь внимание, совершая террористические акты против бывших граждан Украины. Весь ЕС коррумпирован до мозга костей за счет граждан ЕС", — заключили читатели.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
