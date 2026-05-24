Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с 13 машинами - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 24.05.2026 (обновлено: 18:08 24.05.2026)
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с 13 машинами

В Подмосковье один человек погиб, шесть обратились за медпомощью после ДТП

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"Последствия массового ДТП в Подмосковье
Последствия массового ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
Последствия массового ДТП в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Ярославском шоссе в подмосковном округе Пушкино произошло ДТП с участием 13 машин, в том числе двух грузовиков.
  • Один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью.
  • Предварительно, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями, водитель фуры потерял управление.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью после аварии с участием 13 машин, в том числе двух грузовиков, на Ярославском шоссе в подмосковном округе Пушкино, сообщили в ГУ МВД по области.
По данным ведомства, около 16.38 на 44 километре дороги М-8 "Холмогоры" в сторону области произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Предварительно, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, водитель фуры потерял управление.
"В результате ДТП один человек погиб. Также на данный момент шесть граждан обратились за медицинской помощью", - говорится я в официальном канале подмосковного главка МВД РФ на платформе "Макс".
Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято предусмотренное законодательством решение.
Последствия столкновения Газели и грузового автомобиля КамАЗ в Дагестане - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В Дагестане "Газель" столкнулась с "КамАЗом", есть пострадавшие
Вчера, 14:21
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ярославское шоссеПушкиноМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала