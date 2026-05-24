В Сергиевом Посаде произошла ссора с применением травматического оружия

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта жителя Сергиева Посада с тремя молодыми людьми, в ходе которого применялись травматический пистолет и пневматическое ружье, сообщили в подмосковном главке МВД России.

Отмечается, что молодые люди продолжили конфликт, направив на мужчину оружие и повалив его на землю. В ответ он несколько раз выстрелил в сторону нападавших, их госпитализировали. Согласно сообщению главка, мужчину доставили в полицию, а оружие изъяли.