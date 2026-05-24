В Сергиевом Посаде произошла ссора с применением травматического оружия

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта жителя Сергиева Посада с тремя молодыми людьми, в ходе которого применялись травматический пистолет и пневматическое ружье, сообщили в подмосковном главке МВД России.
"Предварительно установлено, что у местного жителя 1992 года рождения произошла ссора с тремя молодыми людьми, находящимися в состоянии опьянения, один из которых угрожал ножом. Мужчина достал травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке, и выстрелил в воздух. Компания убежала, но позднее двое из них вернулись с пневматическим ружьем", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что молодые люди продолжили конфликт, направив на мужчину оружие и повалив его на землю. В ответ он несколько раз выстрелил в сторону нападавших, их госпитализировали. Согласно сообщению главка, мужчину доставили в полицию, а оружие изъяли.