Рейтинг@Mail.ru
Аферисты начали чаще использовать подтверждение голосом, предупредили в МВД - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 24.05.2026
Аферисты начали чаще использовать подтверждение голосом, предупредили в МВД

МВД: аферисты начали чаще использовать "подтверждение голосом"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали чаще использовать схему с «голосовым подтверждением» на первом этапе атаки.
  • Злоумышленники используют запись голоса жертвы для психологического давления и реализации последующих афер.
  • В МВД напомнили, что необходимо прекратить разговор, если собеседник начинает запугивать или требовать выполнить какие-либо «защитные действия».
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мошенники на первом этапе атаки начали чаще убеждать россиян "подтверждать данные голосом", чтобы затем использовать запись для психологического давления и реализовывать последующие аферы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники все чаще используют схему с "голосовым подтверждением" на первом этапе атаки. Потерпевшему звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости "подтвердить данные" и просят повторить заранее подготовленную фразу - например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отдыхающие на Набережной улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Россиян предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей
Вчера, 08:12
После этого, как рассказали в МВД, злоумышленники начинают внушать жертве, что ее голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или "кражи биометрии". Правоохранители сообщили, что "подтверждающие фразы" не позволяют получить доступ к банковским счетам и "Госуслугам".
"Главная цель подобных звонков - не технический взлом, а психологическое воздействие. Создав у человека ощущение уже произошедшего инцидента, мошенники переводят его в состояние стресса и страха, после чего начинают классическую многоэтапную атаку", - подчеркнули в управлении.
В МВД напомнили, что необходимо прекратить разговор, если в нем начинают запугивать уголовной ответственностью, "утечкой биометрии", переводами денег ВСУ, а также требуют перейти в мессенджер или выполнить какие-либо "защитные действия".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Мошенники предлагают подросткам фейковую подработку на лето
Вчера, 04:57
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала