Аферисты начали чаще использовать подтверждение голосом, предупредили в МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали чаще использовать схему с «голосовым подтверждением» на первом этапе атаки.

Злоумышленники используют запись голоса жертвы для психологического давления и реализации последующих афер.

В МВД напомнили, что необходимо прекратить разговор, если собеседник начинает запугивать или требовать выполнить какие-либо «защитные действия».

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мошенники на первом этапе атаки начали чаще убеждать россиян "подтверждать данные голосом", чтобы затем использовать запись для психологического давления и реализовывать последующие аферы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники все чаще используют схему с "голосовым подтверждением" на первом этапе атаки. Потерпевшему звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости "подтвердить данные" и просят повторить заранее подготовленную фразу - например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

После этого, как рассказали в МВД, злоумышленники начинают внушать жертве, что ее голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или "кражи биометрии". Правоохранители сообщили, что "подтверждающие фразы" не позволяют получить доступ к банковским счетам и "Госуслугам".

"Главная цель подобных звонков - не технический взлом, а психологическое воздействие. Создав у человека ощущение уже произошедшего инцидента, мошенники переводят его в состояние стресса и страха, после чего начинают классическую многоэтапную атаку", - подчеркнули в управлении.