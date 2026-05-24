Овчинский: новостройку по реновации возводят в Восточном Измайлове

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Новый жилой комплекс строят в рамках программы реновации в районе Восточное Измайлово в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка площадью около 40 тысяч "квадратов" появится на Сиреневом бульваре. До этого там стояли два старых дома, которые позже были снесены.

« "Восток столицы – лидер по количеству включенных в программу реновации старых домов. Сейчас на Сиреневом бульваре возводим еще один новый дом на 406 квартир, жилая площадь здания составит свыше 24 тысяч квадратных метров. Шесть квартир спроектированы для маломобильных граждан, а в помещениях общего пользования – вестибюлях, коридорах и лифтовых холлах – предусмотрена безбарьерная среда", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В новостройке планируется сделать два корпуса. Сейчас строители ведут монолитные работы на 10 этаже, уточнил министр.

Новый жилой комплекс будет находиться у входа в Измайловский парк. Поблизости также есть школа, остановки общественного транспорта, социально-бытовые объекты, отмечается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Там также говорится, что во дворе дома обустроят детскую площадку, две зоны для занятий спортом и пространства для отдыха. Кроме того, планируется возвести отдельную парковку для машин. Еще рядом с ЖК появится одноэтажная пристройка примерно на 500 "квадратов", где смогут работать магазины, заведения общепита и другие коммерческие организации.

Сам дом возводят по монолитной технологии, для фасадов обоих корпусов выберут бежевые и коричневые цвета.